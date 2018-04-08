Uras, Ankara’da kelebek hastalığıyla ilgili bir derneğin başkanı olan A.A. isimli şahıstan şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Gasp Büro Amirliği, A.A’yı Beşiktaş’ta gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Uras “Üç yıldır tehdit ve harekete uğruyorum. Kendileri artık bu çocuklar üzerinden nasıl bir çıkarları, faaliyetleri varsa bana saldırmaya başladılar. Bunlar yaşanırken ben de adalete, emniyete sığındım. Artık adli süreç başladı” ifadelerini kullandı. Şüpheli A.A’nın ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen A.A. kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. Oğuzcan Yazar İHA
Fulden Uras’ın 3 yıllık sapığı yakayı ele verdi
08.04.2018 - 02:51 | Son Güncelleme: 08.04.2018 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kelebek hastalığına dikkat çekmek için sosyal sorumluk adına İstanbul’da bir dernek açan şarkıcı ve oyuncu Fulden Uras, bir süre önce ölümle tehdit edilmeye başladığını iddia ederek Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurdu.
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