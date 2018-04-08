Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uras, Ankara’da kelebek hastalığıyla ilgili bir derneğin başkanı olan A.A. isimli şahıstan şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Gasp Büro Amirliği, A.A’yı Beşiktaş’ta gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Uras “Üç yıldır tehdit ve harekete uğruyorum. Kendileri artık bu çocuklar üzerinden nasıl bir çıkarları, faaliyetleri varsa bana saldırmaya başladılar. Bunlar yaşanırken ben de adalete, emniyete sığındım. Artık adli süreç başladı” ifadelerini kullandı. Şüpheli A.A’nın ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen A.A. kendisine komplo kurulduğunu iddia etti. Oğuzcan Yazar İHA