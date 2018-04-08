Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da değişiklik değişikli üstüne şimdi dokunulmazlık kuralı değişti. Dokunulmazlık oyunu iki defa oynanacak. Bu oynanan ilk oyunun kazananı galibiyetler serisini bozmayan Ünlülüler. Gönüllülere Hilmicem,Damla,Murat Ceylan'ın geçmesi ile oyunlardaki fark giderek azaldı. Artık ramak kala kaybediyor Gönüllüler durum böyle olunca 10-9 skorla dokunulmazlığı alamadılar. Oy çokluğu ile Cumali, bireysel dokunulmazlık sahibi Damla'nın Yağmur'u söylemesi ile ilk iki aday Cumali, Yağmur oldu. Survivor elenen isim kim? Survivor elenen kim ? Survivor'da elenen isim belli oldu mu? soruların cevabını haberimizden bulabilirsiniz.

SURVİVOR ELENEN İSİM BELLİ OLDU

SURVİVOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Acun: Kritik iki gün yaşayacağız. İki dokunulmazlık oynayacaksınız adaylar çıkacak. Önemli konulardan biri de ödül. Dokunulmazlık öncesi son çıkış gibi. Bu ödülü kazanan mutlu olacak. Baraka ödülü için değişik toplu oyunlar oynayacaksınız. Baraka ödüllerinde sizin koordinasyonunuzu görmek istiyoruz. Artık takım olarak oynayacaksınız.

Mustafa Kemal’i sizin takıma verirken All Star’ı güçsüz hale getirmeye çalışmadık. Yiğit’i getirdik. İki takımı dengelerken All Star’ın aşağı düşmesini istemedik. Mustafa Kemal’in size gelmesinin sebebi yarın bir gün bizden yarışmacı aldınız demeyin diyeydi. Mustafa Kemal de 6’da 6 yaparak bunu gösterdi. Kazanan takım çay makinası ile peynirli poğaça yiyecek. Bu oyunu kazanan takıma aynı servis bir kez daha yapılacak. İki çekici bir de yolcu var. Yolcu olan yarışmacı kum torbalarını toplayacak, finaldeki puzzlı birlikte yapacaksınız ve yolcu atış yapacak.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLERDE ANIL KRİZİ

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı'nın açıkladığı radikal değişikliklerin ardından Ünlüler takımından Murat Ceylan, Damla Can ve Hilmi Cem İntepe, Gönüllüler takımına geçmişti. Yeni isimlerin takımlarına katılmasının ardından Gönüllüler'de ilginç gelişmeler yaşandı. Anıl ve takım arkadaşları arasındaki soğukluk uzun süredir devam ediyordu. Yeni gelen yarışmacılarla arkadaşlık kurmak isteyen Anıl'a takım arkadaşlarından tepki geldi.

Gönüllüler takımı Anıl'ın adadaki tavırlarından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Alp Kırşan: Yarınki oyunu kazanırsanız sizden iki diğer takımdan iki kişi çıkacak. Eğer yarın da kaybederseniz sizden bir kişi daha çıkacak.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim: Damla

SURVİVOR ELENEN İSİM KİM?

Takımın çıkardığı isim: Cumali

Cumali: Acun abi adamıza 3 arkadaş geldi. Onlarla umutlandık. Ama şunu anlamadım bu üç arkadaş sahilde dolaşırken dördüncü arkadaş neden onlara hizmet ediyor. Onlara hizmet eden Anıl’dır onları organize ediyor ve beni çıkarıyor. Başkalarına hizmet edeceğime amele Cumali olarak meşalemi alır ve giderim.

Damla’nın söylediği isim: Sebep gösteremiyorum sadece bir isim söylemem gerekiyorsa Yağmur demek istiyorum.

Yağmur: Artık bu dokunulmazlıklar stres sebebi oldu. Potada olmak beni üzmüyor. Bu dokunulmazlığın kaybedilmesi beni daha çok üzdü. Belki performans açısından söylemiştir. Gitmek istemiyorum.