Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçı, İbrahim Tatlıses’in, Hatay Oğulpınar Karakolu’nu ziyaret etmesini eleştiren ünlü isimler için “Korktukları için gitmiyorlar” sözlerine karşılık verdi. Gencebay, “İbrahim Bey’in dili sürçmüş herhalde... Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Afrin bizim anılarımızın ve askerimizin olduğu yer. Ben, sağlık sorunları yüzünden gidemedim. Yıllar önce baypas ameliyatı oldum ve ritim bozukluğu var. Uçağa binmem sakıncalı” dedi. Alevilerle ilgili de açıklamalar yaptığı söylenen Gencebay, “Alevilik özümüzdür, biz o kültürle büyüdük. Hiçbir açıklamam olmadı. İftira söz konusudur” şeklinde konuştu.