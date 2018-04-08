Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Total'de 19.14 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirvede yer aldı. İkinci sırada 14.44 share ile Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin yer alırken, üçüncü sırada ise 11.11 share ile Fazilet Hanım ve Kızları yer aldı.

AB grubunda da Survivor 20.51 share ile zirveyi kaptı.

İkinci sırada 12.69 share ile TRT1'de ekrana gelen Kalk Gidelim yer alırken, üçüncü sırada ise 12.34 share ile Fazilet Hanım ve Kızları yer aldı.

ABC grubunda ise 21.64 share ile Survivor birinci sırada yer alırken, ikinci sırada Survivor Ekstra, üçüncü sırada ise Fazilet Hanım ve Kızları yer aldı.