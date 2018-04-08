Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü futbolcu Arda Turan, Afrin harekatından dolayı Aslıhan Doğan ile sade bir törenle evlenmişti. Turan evliliğinin ilk günlerinde sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrag ile çok konuşuldu.

Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın fotoğrafını "Yeni fizyoterapistim" diyerek paylaştı.

Arda Turan'ın cevabı gecikmedi

Turan'ın bu paylaşımı olay oldu! Eşine ayaklarını yıkattığı iddia edilen ünlü futbolcu eleştirilerin hedefi oldu. Tepkiler karşısında sessizliğini bozan Arda Turan, yanlış anlaşıldığını belirtip, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: ‘Dizimdeki buza yardımcı olduğu için; Eşime yeni fizyoterapistim diyorum… Ayağım da buzlu kovada! Şaka, komiklik, eğlence hani… Baktığımızı ne zaman göremez olduk. Ne ayak yıkatması… Allah akıl fikir versin. Hatırlatma: Geçmiş olsun denir.’