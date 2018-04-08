Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jet Sosyete yeni bölüm yayınlanacak mı? Star ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete dizisi bu hafta neden yok? Büyük ilgiyle izlenen ve her hafta izleyiciyi kahkahaya boğan dizi bu hafta Gülse Birsel'in rahatsızlığı sebebi ile çekilemedi. Peki Jet Sosyete ne zaman yayınlanacak? İşte jet sosyete yeni bölümü neden yok sorusu?

JET SOSYETE YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Jet Sosyete'nin senaristi ve oyuncularından biri olan Gülse Birsel geçtiğimiz hafta rahatsızlığı nedeniyle çekimlere ara verilen Jet Sosyete'nin yeni bölümü 8 Nisan Pazar gününe yetişemediğini duyurdu. Gülse Birsel kendi sosyal medya hesabından izleyicilere bu haberi Gizem karakterine bürünerek verdi ve izleyenleri yine güldürmeyi başardı.

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özpamuk Tekstil’de Cengiz Bey ayın elemanını seçmeye karar verir. Tony ve Pelin’in kendisine 1 Nisan şakası yaptığından habersiz olan Yaşar, büyük para ödülünü kazanmak için ofiste canla başla çalışacaktır.

Merdiven altı üretilen kötü gıdaları jet sosyeteye satmaya çalışan Gündüz’ün sattığı sağlıksız gıdalar, herkesin sağlığını tehdit edecek ve bu sebeple başına beklemediği olaylar gelecektir.

Zahide Hanım ve Gizem çekişmesi ise gittikçe büyümektedir. Zahide Hanım’ın gazetelere Gizem hakkında durmadan olumsuz konuşması bardağı taşıran son damla olacak. Gizem’in, Zahide Hanım’a kendisi hakkında konuşmama kararı çıkartması olayları başka bir boyuta taşır.

Safiye öğrendiği modern çocuk eğitimini evde uygulamaya başlayacak ve bu sayede Yıldız, ailesinin modern eğitim denemelerini sonuna kadar sömürecektir. Fındık’ın evde bakımını üstlenen Ozan’ın ise anaç duyguları uyanır.