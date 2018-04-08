Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklar Duymasın izlemek için doğru adrestesiniz. Çocuklar Duymasın 35. son bölüm ardından Çocuklar Duymasın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorgulamaşarı başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting için elinden gelen her şeyi yapan dizide bu hafta neler yaşanacak? Çocuklar Duymasın 35. son bölüm özeti, Çocuklar Duymasın canlı izle, Çocuklar Duymasın 36. yeni fragmanı haberimizde...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 35. SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Bir gece ansızın rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Gönül yoğun bakıma alınır. Gönül yoğun bakımda bir gece boyunca kontrol altında tutulacaktır. Gönül’ün yoğun bakımda olduğunu öğrenen Haluk ve Meltem yıkılır.

Çocuklar Duymasın gerçeği ortaya çıktı Kanal d ekranlarında yayınlanan ve reyting için bir çok değişiklik yapan Çocuklar Duymasın'da bu hafta da Gönül'ü öldürdüler. İzleyiciler 'reyting için her şeyi yapıyorlar' demeden edemedi.

Çok geçmeden Gönül’den acı haber gelir. Gönül’ün vefat ettiğini iş yerinde öğrenen Taş Fırın Haluk, en yakın arkadaşını kaybetmenin acısıyla şok geçirir. Zero Tuna ise hayat arkadaşını kaybettiği için çok kötü durumdadır.

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ÇOCUKLAR DUYMASIN 36. BÖLÜM YENİ FRAGMANI

Çocuklar Duymasın 36. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 15 Nisan 2018 Pazar günü ekrana gelecek olan Çocuklar Duymasın dizisinin 36. yeni bölümünde neler olacak? Son bölümüyle büyük beğeni toplayan Çocuklar Duymasın'ın 36. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de

Çocuklar Duymasın'da Gönül öldü mü? Çocuklar Duymasın'da Gönül rolüyle yıllardır yer alan Zeyno Gönenç'in ölüp ölmediği merak konusu oldu. Konuyla ilgili Zeyno Gönenç henüz bir açıklama gelmedi.

Kanal D'de ekrana gelen ve en uzun soluklu dizilerden olan Çocuklar Duymasın, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Çocuklar Duymasın dizisinin 36. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı.