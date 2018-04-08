Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 24. son bölüm ardından Çukur 25. yeni bölüm fragmanı aramaları devam ediyor. Çukur son bölümde yine heyecan dolu dakikalar yaşandı. Show Tv ekranlarında yayınlanan ve her bölüm reyting rekorları kıran Çukur dizisinde bu hafta izleyiciler ekran başına kilitlendi. Sultan anne ölecek mi sorularının ardından gerçekler ortaya çıkıyor. Çukur son bölüm özeti haberimizde. İşte Çukur izle, Çukur 24. bölüm özeti, Çukur 25. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR İZLE

ÇUKUR 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 25. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak..

ÇUKUR 24. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur 24. son bölüm ardından Çukur 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Çukur 24. son bölümde neler yaşandı? İşte merak edilenler...

Saadet’in Vartolu’ya olan masum aşkı, Koçovalı evinde hayati bir gelişmeye yol açar. Gözünü intikam hırsı bürüyen Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayanır. Ancak yanlış zaman ve yanlış yer silahtan çıkan kurşunun Sultan’a isabet etmesine yol açar. Bu kaza kurşunu Koçovalıları alt üst eder. Sultan yaşam savaşı verirken Baykal ve Elvis’in ölümüyle tüm ipleri eline geçiren Nazım’ın nasıl bir hamlede bulunacağı merak uyandıracak.

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Yamaç’ın Emrah’la öğrendiği gerçeğin, Sena’yla olan ilişkisini nasıl etkileyeceği ise büyük bir soru işareti oluşturacak. Sırların ortaya döküleceği ve yeni yüzleşmelerin yaşanacağı ‘Çukur’da mücadelenin seyrinin ne yönde olacağı soluksuz beklenecek.