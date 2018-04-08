Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadayı'da "Dalyan Rıza" karakteriyle tanınan oyuncu M. Atsız Karaduman (62) 28 yıllık hayat arkadaşı Sema Aybars'tan anlaşmalı boşandı.

ANLAŞMALI BOŞANMA KARARI ALDILAR

İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan oyuncu Aybars'ın dilekçesine göre; çift kişisel farklılıkları ve aralarında uzun süredir devam eden geçimsizlik nedeniyle daha fazla yıpranmamak için anlaşmalı boşanma kararı aldı.

DAİRELER SEMA AYBARS'A KALDI

Boşanma protokolü hazırladı. Bu kapsamda Karaduman'a ait otomobil oyuncuda kaldı. Bodrum Gökçebel Köyü'ndeki dubleks daire ile tarafların müşterek oturdukları Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'ndeki daire Aybars'ın oldu.

10 YIL BOYUNCA DEVREDEMEYECEK

Karaduman boşanma kararının kesinleşme tarihinden iki hafta içinde Beşiktaş'taki müşterek konutun yarı hissesini Aybars'a devretmeyi kabul etti. Aybars da hisse devrinin yapılmasının ardından iki taşınmazı 10 yıl boyunca başkasına devretmemeyi kabul etti. Ev ve ziynet eşyaları dahil nakdi birikimlerini ve şahsi banka hesapları konusunda da anlaşan çift, birbirlerinden herhangi bir maddi ya da manevi tazminat ile nafaka talebinde de bulunmadı.