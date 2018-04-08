Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kariyerindeki yükselişinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde olan bir isim olan Seyhan Şaşko, sunuculuğunu üstlendiği spor programlarındaki performansı kadar, güzelliği ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte, son dönemlerin en çok merak edilen ve konuşulan spor sunucularından biri olan Seyhan Şaşko hakkında merak edilen her şey...

SEYHAN ŞAŞKO KİMDİR?

Seyhan Şaşko 7 Ocak 1989 tarihinde bir zamanlar Osmanlı şehri olan Makedonya'ya bağlı Ohrid'te dünyaya geldi. Babasının iş durumu nedeniyle ailesiyle birlikte üç yaşında Türkiye'ye gelen Şaşko, FMV Ayazağa Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Başarılı sunucu ayrıca, İstanbul Üniversitesi'nde 4 yıl Müzikal Tiyatro eğitimi almıştır.

Televizyonculuk kariyerine 2009 yılında, TRT'de başlayan Seyhan Şaşko, TRT'nin ardından Eurosport'ta "Ters Köşe" isimli başarılı programı hazırlayıp sunmuş ve 2012 yılında LİG TV'ye transfer olmuştur. Başarılı sunucu Skyturk360 kanalında da sunuculuk yapmıştır. Şaşko şu sıralar ise kariyerine Bein Sports'da devam etmektedir. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyan Seyhan Şaşko, tenis başta olmak üzere birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir.