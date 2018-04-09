Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gurme Vedat Milör’ün de katıldığı organizasyonda tariflerinde kullandığı yöntemleri paylaşan Arda Türkmen, her tarifinden sonra “Mutfağınızın şefi sizsiniz” diyerek tarife yeni katılacaklar konusunda tercihi seyirciye bıraktığını ifade etti. Küçük dokunuşların büyük lezzetler katacağını her zaman gördüğünü söyleyen Türkmen, “Fakat hangi baharatın hangi yemekle eşleştiğini kestirememek, sonucun nasıl olacağını tahmin edememek, yemek yapan herkesin endişelenmesine sebep oluyor.” dedi. Türkmen, bir markanın çeşnilerinin tanıtımı için yapılan toplantıda, kajin baharatlı patates, sebze çeşnisi, sarımsaklı yoğurt çeşnisi kullanarak ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan bir menü sunduklarını söyledi. Vedat Milör’ün de tadım yaptığı organizasyon, Unilever Gıda Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve yeni çeşniler tanıtıldı.