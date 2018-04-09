Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?", "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?, "Survivor'dan kim elendi" soruları Survivor'ın yayınlanmasının ardından hemen en çok sorular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanlı yarışması Survivor'da dün yine kıran kırana bir mücadele yaşandı. Survivor'ın yeni bölümünde de yine heyecan zirveye tırmanacak. Survivor'ın yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında kılıçlar çekiliyor. Gönüller takımından Hakan, kendisine rest çeken Anıl'a çok sinirleniyor.

Survivor'da KİM GİTTİ, KİM ELENDİ? | Survivor'da adaya kim Veda Ettii | ( SURVİVOR 2018 ) Survivor 2018'de tüm dengeler alt üst oldu. Yarışlarda heyecan en üst seviyelere ulaştı. Skorlar arası uçurum fark kıl payı oranlara bıraktı. Survivor'da kim gitti, kim elendi? Survivor adaya kim veda etti?

Survivor'da Dokunulmazlık oyununu kim KAZANDI | Survivor Kim GİTTİİ? ( 8 NİSAN SURVIVOR ELEME) Survivor'da ödül oyunları bir yana dokunulmazlık bir yana dokunulmazlık oyununu izlerken heyecan doruklara çıkıyor. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor kim gitti? Survivor kim elendi? İşte 8 Nisan Survivor Eleme

ÖDÜLÜ GÖRÜNCE KENDİLERİNDEN GEÇİYORLAR

Survivor yeni bölüm fragmanında dikkat çeken bir diğer detay da ödül. Acun Ilıcalı, ödülü açıklar açıklamaz takımlar kendilerinden geçiyor. Acun, "Arkadaşlar lütfen dağılın." diyerek takımları uyarıyor.

İşte Survivor'ın yeni bölüm fragmanı: