Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanını sonunda yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in 11. bölümünün bitmesinin ardından izleyici gözlerini yeni bölüm fragmanına dikti. Geçen haftadan beri Sen Anlat Karadeniz fragmanı sonunda izleyicinin beğenisine sunuldu. ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanında yine heyecan zirveye tırmanıyor. Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu İrem Helvacıoğlu yine izleyenleri mest edecek. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanını izlemek için aşağıdaki videoyu tıklayabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMAN

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nefes, Tahir'i kodeste ziyarete gidiyor. Nefes, Tahir'i hapisten kurtarmak için elinden geleni yapıyor ve Tahir hapisten kurtuluyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 12. BÖLÜM ATV'DE

Sen Anlat Karadeniz'in 12. bölümü 11 Nisan Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak

İşte yeni bölüm fragmanı: