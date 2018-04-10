Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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FUNDA ALKAYIŞ ELENDİ

Funda Alkayış elendi... Funda Alkayış kimdir, neden elendi, nerelidir, ka. yaşında gibi merak ettiğiniz soruların cevabı burada.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

1987 yılında Mersin'de dünyaya gelen Funda Alkayış, üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tamamlamıştır. Kick Boks, Muay-Thai ve Wushu sporlarıyla yakından ilgilenen Alkayış, Kick Boks Dünya Şampiyonasında 50 kiloda dünya şampiyonu olmuştur. Başarılı sporcu bu alanda, 9 kez Türkiye şampiyonluğu, Dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, 24 maç 23 galibiyet 6 nakavt gibi birçok başarıya imza atmıştır.

Survivor'a katılmadan önce Adıyaman'da bir okulda, Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Funda Alkayış, yarışmada en çok yüzme bilmemesi nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyor. Yarışmada şu ana kadar 48 puan toplayan Funda Alkayış, puan tablosunda 12. sırada bulunmaktadır.