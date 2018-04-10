Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde ülke gündemine bomba gibi düşen ve Hollywood filmlerini aratmaycak bir senaryoyla birçok insanın mağdur olmasına sebep olan Çiftlik Bank skandalı beyaz perdeye uyarlanıyor. Yapımcılığı ve yönetmenliğini İsmail Hakkı Koç’un üstleneceği filmin başrolünde, Pis Yedili dizisinden Orço karakteriyle tanınan genç oyuncu Burak Alkaş; “Kardeş Payı” ve “Filinta” gibi birçok dizi ve filmde yer alan tiyatro sanatçısı Fercan Bay olacak. Kısa bir sonra Türkiye, Kıbrıs ve ABD’de çekimlerine başlanacak olan filmin görüntü yönetmenliklerini ise halen yayında olan “Yeni Gelin” dizisinin görüntü yönetmeni Önder Güral ve Amerika’da meslek hayatına devam eden Kaan Pala üstlenecek. Filmin, ekim ayında vizyona girmesi bekleniyor.