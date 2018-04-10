Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beni Affet, Kara Sevda, Deniz Yıldızı, Günahkâr ve Kalbim Seni Seçti gibi farklı dizilerde rol alan 30 yaşındaki oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yeni bir projeye yelken açtı. Şu sıralar Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Melike karakterini canlandıran oyuncu, MAG Nisan sayısı için objektif karşısına geçti. Küçükköse, bilinmeyen yönlerini anlattı. Yetenekli oyuncu, kendini şu sözlerle tanımladı...

* Sorumluluğunu aldığım karakteri yaşatmak ve duygularını hissettirmek öncelikli görevim... Hiçbir emek karşılıksız kalmıyor, o sizi olmanız gereken yere taşıyor.

* Kendimi her karakterde oyunculuğa yeniden başlamış gibi hissediyorum. Aksiyon ve dramın bir arada olduğu bir karakteri oynamayı çok isterim.

* Kendimle barışık biriyim, bedenimi güzellikleriyle kusurlarıyla kabul ediyorum, kendimle ve yaradılışımla savaşmıyorum, varlığıma ve bana verilene şükrediyorum. Beden güzelliğinin ruh hâliyle paralel olduğuna inanıyorum. Ne hissediyorsan “o”sun, karşındaki de seni öyle görüyor.

* Kendimi seviyorum, sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve ruh sağlığımı korumak adına mecburiyetlerim var.

* Kendimle ilgi yeni keşiflerdeyim. Bir sonraki keşfim sanırım piyano çalmak olacak. Dersler alacağım.