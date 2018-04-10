Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkı, dizinin yeni bölümlerinden önce televizyon ve dijital platformlarda dinleyici ile buluşacak. Rubato tarafından düzenlemesi yapılan şarkının söz ve müziği, aynı zamanda dizinin senaryosunda da imzası olan Hakan Günday’a ait.