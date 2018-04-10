Şarkı, dizinin yeni bölümlerinden önce televizyon ve dijital platformlarda dinleyici ile buluşacak. Rubato tarafından düzenlemesi yapılan şarkının söz ve müziği, aynı zamanda dizinin senaryosunda da imzası olan Hakan Günday’a ait.
Stüdyoya girdi
10.04.2018 - 03:11 | Son Güncelleme: 10.04.2018 - 03:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haluk Bilginer “Şahsiyet” dizisinin yeni bölümlerinde ekrana gelecek “Agâh Makamı” şarkısı için stüdyoya girdi.
Etiketler : haluk bilginer,şahsiyet,
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