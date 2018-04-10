Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycanlı sanatçı Aybeniz Haşimova, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den tüm sosyal ağların kapatılmasını isteyince olanlar oldu. Sosyal medya kullanıcıları Haşimova'ya büyük tepki gösterirken, sanatçının "seviyeli kullanıcılardan özür diliyorum" sözleri de tepkileri dindiremedi. Şarkıcının sanatçı kızı Aynişan Guliyeva da tepkilerin hedefi oldu. Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunan şarkıcı Aynişan'a binlerce tepki mesajı geldi.

'Sosyal ağlar kapatılsın' diyen şarkıcıya büyük şok Azerbaycanlı ünlü şarkıcı Haşimova, cumhurbaşkanından "tüm sosyal ağların kapatılmasını" isteyince büyük tepki topladı.