Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD-Rusya restleşmesiyle ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, "Sokak kabadayısı gibi kavga ediyorlar. Tweetle birbirlerini tehdit ediyorlar" dedi.

''SOKAK KABADAYILARI GİBİ KAVGA EDİYORLAR''

Hepimize ortak görev düşüyor. Özellikle ellerinde büyük güç bulunduranlar. Yaptıkları ne tweetler atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. ''Efendim benim daha iyi füzem var. Sokak kavgası, Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Bedelini sivil insanlar ödüyor. Zaman rekabet zamanı değil yaraları sarma zamanıdır. El ele vererek Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü korumalıyız.

BOZDAĞ: SORUNLAR ASKERİ YÖNTEMLE ÇÖZÜLEMEZ

ABD ile Rusya'nın füze restleşmesiyle ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Sorunlar askeri yöntemle çözülemez." dedi.

ABD TEHDİT ETTİ, RUSYA'DAN JET YANIT GELDİ

"Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından." diyen ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya'dan anında yanıt geldi: Akıllı füzeler meşru hükümeti değil, teröristleri hedef almalı.

NE OLMUŞTU?

Esad rejimi, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü. ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş, ancak Rusya veto etmişti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nick Haley, " BMGK harekete geçse de geçmese de ABD, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına cevap verecek." ifadelerini kullanmıştı.