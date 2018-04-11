Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş izle, Diriliş yeni bölüm fragmanı, Diriliş yeni bölüm izle , TRT izle gibi aradıklarınız burada. TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'da bu hafta yine nefesler tutulacak. Tüm bilinmezliklerin çözüme kavuşacağı bölümde neler yaşanacak? Ertuğrul, Hüsameddin Karaca ile bir olup Köpek’in cezasını kesebilecek mi? Aslıhan’ın intikamı alınabilecek mi? Aslıhan’ın ölümüyle sarsılan Turgut, ne yapacak? Ahmet, Tekfur Kritos’un ona verdiği görevi yerine getirebilecek mi? Marya’nın Köpek için casusluk yaptığı anlaşılacak mı? İşte Dirilii yeni bölüm, dirliş izle ve trt izle haberleri

DİRİLİŞ İZLE - TIKLA

DİRİLİŞ 114. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ertuğrul ile Günalp arasındaki hesaplaşma, Ertuğrul’un Günalp’ı alt etmesi ve onu affetmesi ile sonuçlandı. Bu sırada obadan Köpek’i öldürmek üzere ayrılan Aslıhan Hatun, amacına ulaşamayıp kendi canından oldu. Obadakiler ve Turgut, Aslıhan’ın beklenmedik ölümü karşısında yıkıma uğradı. Köpek’in öldürülmeye çalışıldığını öğrenen Mahperi Hatun, yarım kalan işi tamamlamak istedi ancak Köpek, Kayraldı sayesinde saraydan çıkarıldı. Günalp, Köpek’in saldırıya uğradığını öğrenince Ertuğrul’u öldürmek için tekrar harekete geçti.

Öte yandan Tekfur Kritos, Ahmet’i Nikea’ya imparatorun yanına gönderirken, Sultan Gıyaseddin ise Ertuğrul ile iş birliği yaparak Köpek’i öldürmesi için Sivas Emiri Hüsameddin Karaca’yı vazifelendirdi. Ertuğrul ve Alplar Aslıhan’ı Söğüt’e defnettikten sonra mezarı başında Saadettin Köpek’ten intikam almak için yemin etti.



Ertuğrul, Hüsameddin Karaca ile bir olup Köpek’in cezasını kesebilecek mi? Aslıhan’ın intikamı alınabilecek mi? Aslıhan’ın ölümüyle sarsılan Turgut, ne yapacak? Ahmet, Tekfur Kritos’un ona verdiği görevi yerine getirebilecek mi? Marya’nın Köpek için casusluk yaptığı anlaşılacak mı? Köpek’e olan sadakati yüzünden gözlerine perde inen Günalp, Köpek’in bir hain olduğunu idrak edebilecek mi? Gıyaseddin ve Mahperi, Köpek’in önlenemez yükselişine mani olabilecekler mi? Ertuğrul ve alpların yokluğunda Kayı Obası’nın akıbeti ne olacak?