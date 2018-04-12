Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura ÇOBANBEY/SURİYE



TRT'nin ortak yapımcı olduğu; Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği 'Kardeşim İçin Der'a' filminin galası, yapımcı ve oyuncuların katılımıyla Suriye’nin Çobanbey beldesinde yapıldı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile çok sayıda davetlinin katıldığı gösterim Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Çobanbey bölgesindeki AFAD Lojistik Merkezinde yapıldı. Gösterim öncesi açıklamalarda bulunan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, bugüne kadar çok sayıda esere destek verdiklerinin altını çizerek, Kardeşim İçin Der'a filmine de çok değer verdiklerini söyledi. Suriye'deki iç savaşın 7 yıldır devam ettiğine vurgu yapan Eren "Bugüne kadar Suriye'deki iç savaşı içeriden veren olmamıştı. Bu eser de bu boşluğu dolduruyor. Henüz Türkiye'de sinemaseverlerle bu tarz bir film buluşmamıştı. Bizim bu bölgeyi anlamız lazım. Bu işin nasıl başladığını ve neler yaşandığını, Esad zulmünü konu alan bir film yapmak istedik" ifadelerini kullandı. Yapımcı Halis Cahit Kurutlu, Suriye'deki isyanın nereden ve neden başladığını ve nasıl küresel aktörlerin müdahil olduğu bir arenaya dönüştüğünü işlediklerini anlatarak "Suriyelilerin hangi şartlardan kaçarak ülkemize sığındıklarını anlamamız açısından böyle bir film lazımdı. Filmi 150 kişilik bir kadroyla tamamladık, hiçbir masraftan kaçınmadık. Filmin bir kısmı Suriye topraklarında çekildi. Filmi önce Suriyeli dostlarımıza izlettik. Çok duygulandılar, tercümanımız oldunuz ifadesini kullandılar" dedi. Filmin galası daha sonra AFAD Lojistik Merkezindeki çadır salonda yapıldı. Gerçek hikâyeler üzerine kurulu filmin oyuncuları arasında İlker Kızmaz, Cem Uçan, Mehmet Çevik, Berna Koraltürk, Umut Karadağ, Nusret Çetinel, Ahmet Aslan, Tarık Bayrak, Safa Tabur ve İbrahim Ethem Arslan yer aldı. Film yarın vizyona girecek.

ÇOCUKLARA OYUNCAK

Filmde rol alan sanatçılar, öğrencilerle bir araya geldi. Bir süre çocuklarla sohbet eden sanatçılar, onlara oyuncak dağıttı. Savaşın acılarını hem bedenlerinde hem de yüreklerinde taşıyarak zor günler geçiren Suriyeli öğrencilerin yüzü, aldıkları oyuncaklarla bir nebze olsun güldü.