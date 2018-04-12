Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FOX TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kadın dizisinde Şirin karakteriyle izlediğimiz Seray Kaya rolünün hakkını verince, izleyicilerden şaşırtıcı tepkiler alıyor.

SETİ BASIP HESAP SORMUŞLAR

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Kadın dizisi salı günlerine damga vuruyor. Dizide Kaya'nın canlandırdığı 'Şirin' karakteri, kötü kadın tanımlamasının hakkını verince ortaya ilginç bir tablo çıkmış.

Seray Kaya, zaman zaman kötü muameleyle de karşılaştığını söylüyor. Hatta bir gün bir kişi seti basıp hesap sormuş.

"SENİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUZ"

Kaya olayı şöyle anlatıyor: "Seni öldürmek ve boğmak istiyoruz diyenler oluyor, hemen ardından da 'Ama çok tatlısın' diyorlar. Sette başıma çok ilginç bir olay geldi, sanırım hiç unutamayacağım. Çekim sırasında bir hanımefendi yanıma geldi. 'Bu rolü seçmek için çok düşündün mü?' dedi. 'Severek kabul ettim' dedim. 'Şirin'i seviyorsunuz yani öyle mi?' diye ısrar etti. Bana inatla hesap sordu. Ekip arkadaşlarım bile çok şaşırdı. Ardından 'Biraz iyi olmayı deneyin' dedi ve gitti. Şirin'le ilgili iyi bir şey duymadım henüz. Erol Taş ile kıyaslanıyorum ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Yeni jenerasyonun Erol Taş'ı benim."