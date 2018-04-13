Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evlenecekleri yönünde haberler çıkan Murat Boz ve Aslı Enver, büyük bir sürprize imza atarak 2,5 yıllık ilişkilerini noktaladı.

UZUN SÜREDİR AYNI EVDE KALIYORLARDI

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; 2016 yılında birlikte olmaya başlayan Murat Boz ve Aslı Enver, uzun süredir aynı evde kalıyorlardı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı alınan ayrılık kararının ardından Aslı Enver, birlikte oturdukları evden taşındı

FOTOĞRAFLARI HENÜZ SİLİNMEDİ

İki isim, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları, birlikte çekilmiş fotoğraflarını ise henüz silmedi.