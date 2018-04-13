Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor izle mek için doğru adrestesiniz. Survivor 45. bölüm tanıtımında Merve ile Nagihan birbirine giriyor. Nagihan'ın Merve'ye 'düzgün konuş lütfen' demesi üzerine Merve de 'Nagiha şuan uyduruyorsun, sus' cevabını veriyor. Nagihan ise 'İnsan bir özür diler sözleri ile karşılık veriyor. Hakan ise oyun esnasında Cumali'ye çok sert bağırıyor. Survivor 45. yeni bölüme Hakan'ın 'Bağırıyoruz sana, duymuyor musun' sözleri damga vuracak. Survivor izle, Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor Nagihan Merve kavgası, TV8 izle, survivor 45. yeni bölüm tanıtımı gibi merak ettikleriniz haberimizde... İşte Survivor izle Tv8 ve Ödül oyununu kazanan takım

Survivor 45. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor son bölümde aileleri ile whatsapp üzerinden konuşan gönüllüler takımı gözyaşlarına hakim olmamıştı. Zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, zaman zaman da eğlenceli anlar yaşandı. Herkesin aklındaki soru ise bu akşamki ödül oyununu kim kazanacak. Tüm güçleri ve hırsları ile atılan Gönüllüler mi yoksa Ünlüler mi? Survivor yeni bölümde neler yaşanacaiğına dair merak edilenleri sizler için derledik.

SURVİVOR 45. YENİ BÖLÜMDE MERVE İLE NAGİHAN BİRBİRİNE GİRİYOR

Survivor'ın Cuma yayınlanacak olan yeni bölümünde, artık moral bulan Gönüllüler takımı bu defa yemek ödülünü kazanmak için sahaya çıkacak. Oyun öncesinde Hakan'ın 'Bugün küllerinden doğan Gönüllüler ilk adımını atacak' sözleri dikkat çekiyor. Oyun sırasında yaşanan tartışmalar yeni bölüme damga vuracak. Oyunda mücadele eden Merve Aydın ve Nagihan arasında sinirler geriliyor. Merve Aydın, 'Nagihan uyduruyorsun ve uydurmaya devam et' sözlerine çok sinirlenen Nagihan sert tepki gösteriyor.

TURABİ'DEN YENİLGİYE İLGİNÇ YORUM

Haftalar sonra Gönüllüler'e ilk defa oyun kaybeden Ünlülüler takımından Turabi, ilginç bir yorumda bulundu. Takım olarak egolarının yükseldiğini söyleyen Turabi, 'Survivor'ı tahterevalli olarak düşünün. Bir tarafın yenilgisi ağır basarsa, diğer tarafın egosu havaya kalkar. Gönüllüler o kadar çok yenildi ki bizim egomuz ağır bastı ve her oyunu alırız sandık.' dedi.