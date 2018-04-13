Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar yeni fragmanı yayınlandı mı? Arka sokaklar neden yok, neden yayınlanmıyor? Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Arka Sokaklar dizi bu hafta neden yayınlanmıyor? 477. Yeni Bölüm Fragmanı aramaları devam ederken Arka Sokaklar'ın yayınlanmayacağı açıklandı. Kanal D Arka Sokaklar izlemek isteyen izleyiciler 'Arka Sokaklar İzle' linkine tıklayabilir. Kanal D canlı izle, Arka Sokaklar izle, Arka Sokaklar yeni bölüm, Arka sokaklar yeni bölüm neden yok gibi merak ettikleriniz bu haberde. İşte Arka Sokaklar 477. yeni bölüm fragmanı

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ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Arka Sokaklar bu hafta tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi bu hafta yayın akışında tekrar olarak gözüküyor. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasına gerekçe olarak Kanal D'nin 21.30'da yayın akışına eklediği Miraç Kandili Özel programı gösteriliyor. Ancak yapımdan henüz bir bilgi ulaşmadı.

ARKA SOKAKLAR YENİ FRAGMANI İZLE

Arka Sokaklar yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAKTI?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü Hüsnü Çoban'ın her iki oğlunun hapse girmesi nedeniyle seyirdi tarafından merak bekleniyordu.

ARKA SOKAKLAR 476. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Teröristleri bulmak için eskiden örgüt liderliği yapmış Ferman’ın ifadesi alınacaktır. Ferman, Edirne’ye tayin edilme talebinde bulunur. Eğer kabul edilirse konuşacağını söyler. Nalbur Osman, Ferman’ın yerine liderlik yapmaktadır. Ferman, Edirne’ye tayin edilirken yolda Osmanlar tarafından kaçırıp kurtarılır. Tekin, Şenay’ın evinde kalmaya başlar. Şenay evde parti verir. Evde 18 yaşlarında bir kız vardır, Meltem. Partiden sonra Tekin kızı evine bırakır. Fakat, Meltem’in başına gelen olay sonrasında Tekin’in başı belaya girer. Savcı Arzu, uyuşturucu kartelini yakalamak için operasyon hazırlığı yapmaktadır. İçlerine narkotik polislerinden, Erkan Komiser yerleştirilmiştir. Savcı Arzu, Rıza baba ve ekibimizi de dahil eder.