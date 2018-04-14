Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya, Kerem Bürsin ile Burak Özçivit'in başrolü paylaştığı 'Can Feda' filminin sinemalarda gösterimine 18 yaş sınırı getirdi. Türk askerinin sınır ötesi operasyonda teröristlere karşı canını ortaya koyduğu mücadelenin anlatıldığı filmin önceki gün Avrupa turnesi kapsamında Almanya-Gelsenkirchen'de devam etti. Filmin gösterimi öncesi seyirciler büyük bir şok yaşadı. Filmin 'gençleri şiddete özendiriyor' gerekçesi ile +18 ibaresiyle gösterimine izin verildi. Galaya bilet satın alan yüzlerce kişi 18 yaş altında oldukları için içeriye alınmadı. Filmin yaş engeline takılması tepki çekti.