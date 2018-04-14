Almanya, Kerem Bürsin ile Burak Özçivit'in başrolü paylaştığı 'Can Feda' filminin sinemalarda gösterimine 18 yaş sınırı getirdi. Türk askerinin sınır ötesi operasyonda teröristlere karşı canını ortaya koyduğu mücadelenin anlatıldığı filmin önceki gün Avrupa turnesi kapsamında Almanya-Gelsenkirchen'de devam etti. Filmin gösterimi öncesi seyirciler büyük bir şok yaşadı. Filmin 'gençleri şiddete özendiriyor' gerekçesi ile +18 ibaresiyle gösterimine izin verildi. Galaya bilet satın alan yüzlerce kişi 18 yaş altında oldukları için içeriye alınmadı. Filmin yaş engeline takılması tepki çekti.
Can Feda’ya Alman baskısı
14.04.2018 - 02:14 | Son Güncelleme: 14.04.2018 - 02:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başrollerini Kerem Bürsin ile Burak Özçivit'in paylaştığı 'Can Feda' filmi, Almanya'da yaş engeline takıldı.
Etiketler : can feda,can feda almanya,
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