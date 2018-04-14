Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Sanat Yönetim Kurulu tarafından 2014-2015 sezonundan itibaren Devlet Tiyatroları sahnelerinde ilk defa oyunu oynanmış yerli yazarlara, sahnelenen ilk özgün eserleri için ödül verildi. Ankara’da bir araya gelen oyun yazarları, yeni özgün eserlerin artırılması için başlatılan projeye destek verdiklerini belirtti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, projeye başladıktan sonra bekledikleri yeni yazar sayısına ulaşamadıklarını ifade etti. Kurt, “Türk yazarların sayısı her sezon an az yüzde 70 olmalı fakat biz bu oranı yakalayamadık. 70 yıllık kurum olarak Türk yazarlarının yazdıkları oyunları dünya sahnelerinde izlemek isteriz. Yazarımızı, rejisörümüzü dünyaya tanıtmamız lazım. Önümüzdeki yıllar için yeni projelerimiz olacak. 12 bölgemizde 12 kadın yazarın eserini 12 kadın yönetmen yönetecek” şeklinde konuştu. Kurt, “Tiyatroda mayıs ayında bütün yurtta perdeler kapanınca Ankara’da Küçük Tiyatro Sahnesi 1 Temmuz’a kadar açık kalarak nöbetçi tiyatro olacak. Yıl içinde sahnelenmiş en beğenilen oyunların gösterimine devam edilecek” dedi. Konuşmaların ardından Devlet Tiyatrolarının 8 bölgesinde oynanan toplam 26 oyunun yazarları ödüllendirildi. “Koleksiyoncu” oyunuyla Hakan Boyav, “Leyla ile Mecnun” oyunuyla Merih Atak, “Hıdrellez” oyunuyla Firuza Engin, “Umut” oyunuyla Nuri Pakdil ödül alan yazarlar arasında bulunuyor.