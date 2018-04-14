Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Onur Akay, Türk sanat müziğinin efsane sesi Tülin Korman’ın vefat ettiğini duyurdu Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay’dan acı bir haber geldi. Akay, Twitter adresinden Türk sanat müziğinin efsane sesi Tülin Korman’ın vefat ettiğini duyurdu!

“GERÇEK BİR EFSANEYİ KAYBETTİK”

Arşivinden Tülin Korman’ın küçüklük fotoğrafı ile 1960 yılında çekilmiş bir konser fotoğrafını da paylaşan Onur Akay, “Büyük bir sesi, usta bir sanatçıyı ve gerçek bir efsaneyi, Türk sanat müziğinin dev ismi Tülin Korman’ı kaybettik. Kederli ailesinin, sevenlerinin ve sanat dünyasının başı sağolsun.”ifadelerini kullandı.



TÜLİN KORMAN KİMDİR?

Müziğe olan tutkusu nedeniyle İnönü Kız Lisesi'ne giderken 1951'de İstanbul Belediye Konservatuarı'nın sınavlarına giren Korman, üstün başarısından dolayı eğitimine beş yıllık konservatuvarın üçüncü sınıfından başladı. Eğitimi boyunca ünlü besteci Münir Nurettin Selçuk'un asistanlığını yapan Korman, Madam Rosenthal'dan Batı müziği dersi aldı. 1953 yılında TRT Radyosu'nun sınavlarını kazanan Korman, radyoda ilk olarak Batı Müziği icra etmeye başladı. Hocası Münir Nurettin Selçuk'un, "Çok Batı'ya dönüksün. Türk Müziği'ne hizmet et" demesi, sesi soprano ve Batı Müziği'ne çok yatkın olan Korman'ın rotasını Türk Sanat Müziği'ne çevirmesine neden oldu. 1967'ye dek solo ve koro programlarında sanatını icra eden Korman, aynı yıl Ulvi Ergüner tarafından TRT Radyosu'nda koro şefliğine getirildi. 1986'ya dek radyoda hocalık yapan Korman, aynı yıl İTÜ Devlet Konservatuvarı'nda repertuvar hocası olarak göreve başladı.