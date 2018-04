Türkiye Gazetesi

Berna Canbeldek kimdir? Berna dizindeki çatlak nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceğini Acun bu akşamki konseyde duyurdu. Berna'nın Survivor macerası bitti. Acun'un açıklaması ile Ünlülüler kahroldu. Elif bu durumdan daha çok etkilendi. Survivor'a sonradan dahil olan Berna'nın ada hayatı kısa sürdü. Berna Canbeldek kimdir? Survivor Berna diskalifiye mi oldu? Berna Survivor'dan neden ayrıldı? sorularının cevabı haberimizde.

BERNA SURVİVOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Berna Canbeldek, engelden havuza atladığı sırada sakatlık geçirdi. Acılar içinde kalan Berna gözyaşı dökerken Survivor sağlık ekibi hemen müdahalede bulundu. Yarışmanın sunucusu Alp Kırşan, Berna'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaparak "Sanıldığı kadar kötü bir durum yok. Berna, Metin Kuş'un gözetimi altında... Sevindirici haber, kırık ya da çıkık yok. Birazdan aramızda olacağını sanıyoruz." dedi. Ancak Acun'un bugün açıklamasına göre Berna adaya veda etti. Sebebi ise dizindeki çatlak.

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Berna Canbeldek 1990 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim aldı.Yetenekleri arasında dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates bulunmaktadır.Yetenek Sizsiniz Türkiye 2012-2013 finaline ve Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler programlarına katıldı.İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşmaktadır. Boş zamanlarında spor yapmayı, sörf yapmayı ve arkadaşları ile sohbet etmeyi çok seven Berna Canbeldek, 169 cm boyunda ve 56 kilodur.