Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018’de geçtiğimiz hafta konseyin sonunda Nagihan’ın takım adına yaptığı talep ile Cumali’nin Ünlülülere geçip geçmeyeceği büyük bir merak konusuydu. Cumali’nin Ünlülüler’e geçmeyeceği Alp Kırşan’ın açıklaması ile netleşti. Survivor’da iki dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler kaybetti. İlk konseyde Cumali oy çokluğu ile aday oldu. Bireyse dokunulmazlığın sahibi olan Hilmicem adadan bir kızın gitmesini istemiyorum diyerek Hakan’ı ismini söyledi. Bu hafta eleme adayları Hakan,Cumali ve Damla oldu. Hakan, Cumali ile aynı potada olmakta dolayı üzgün olduğunu söyledi. Gönüllüler’den bir aday daha çıktı. Damla üçüncü aday oldu. Cumali seromonide Nagihan’a meydan okudu. ‘Konseyde karşıma çıkmaya cesaretin olsun. Damla Survivor’da Ünlülüler takımından Berna Canbeldek adaya mecburen veda edeceğini Acun duyurdu. Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor elenen isim kim? İşte Survivor 2018 Eleme

SURVİVOR'DAN ELENEN İSİM BELLİ OLDU

SURVİVOR CANLI İZLE

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyununda iki takım yarışmacıları da performanslarını ortaya koydu. Dokunulmazlık oyununda bir türlü kazanmayı beceremeyen gönüllüler takımı bu akşam da mutlu sona ulaşamadı. Zorlu parkurda yarışan iki takım yarışmacıları son ana kadar mücadele verdi. Ünlüler takımı deneyimiyle dokunulmazlık oyununda adeta şov yaptı ve oyunu 10-3 kazandılar. Böylelikle haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf gönüllüler takımı oldu.İkinci dokunulmazlık oyununda Gönüllüler kaybetti.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan takım oylaması ile ilk eleme adayı belli oldu. Takım kararıyla verilen oylamada en çok ismi çıkan kişi Cumali oldu. İkinci eleme adayını ise gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Hilmi Cem belirledi. Hilmi Cem doğru eksilmeleri adına oy potansiyeli güçlü olan Hakan'ın ismini verdi. Böylelikle haftanın ilk dokunulmazlık oyununda eleme adayları Cumali ve Hakan oldu.İkinci dokunulmazlık kaybedilmesi ile oy çokluğu ile aday Damla oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça aç olan karınlarını doyurabilmek adına mücadele ettiler. Survivor'da 10 haftadır hiç ödül kazanamayan gönüllüler takımı oldukça aç durumdaydı ve Alp Kırşan ödülü açıkladığı an da adeta oyuna kilitlendiler. Gözleri bağlı bir şekilde arkadaşlarının yardımıyla parkuru tamamlamaya çalışan yarışmacılar, zorlu dakikalar yaşadılar. Kafa kafaya giden mücadeleyi gönüllüler takımı kazandı ve uzun bir süreden sonra ilk defa yemek yeme fırsatı buldular.



CUMALİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ



Survivor'da geçtiğimiz hafta ada konseyinin ardından Nagihan'dan Acun Ilıcalı'ya sürpriz bir istek gelmişti. Gönüllüler takımında yarışan Nagihan, takım arkadaşlarıyla konuştuğunu belirterek, takımının sayı kazanabilmesi adına Cumali'nin ünlüler takımına geçmesi yönünde, Acun Ilıcalı'ya talebini iletmişti. Yapılan değerlendirmelerin ardından Acun Ilıcalı, Cumali'nin gönüllüler takımında devam etmesine karar verdi.

CUMALİ AKGÜL KİMDİR?



Cumali Akgül, Iğdır'da dünyaya geldi. 32 yaşında olan Akgül, daha önceden de Survivor'a başvurmuş ancak kabul edilmemiştir. Programa katılarak yarışmacı olmak için Iğdır'dan İstanbul'a 50 gün boyunca 1500 kilometre boyunca yürüdü. Cumali Akgül, Beyaz Show'a katılmış ve Acun Ilıcalı, canlı yayında Cumali Akgül'ün Survivor gönüller takımı kadrosuna alındığını duyurmuştu. Böylece Cumali Akgül, Survivor'a katılmak için yaptığı 50 gün süren 1500 kilometrelik yürüyüş sonrasında Survivor'da yarışmaya katılma şansı elde etmişti.



HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?



İsmini ilk kez ‘Var Mısın, Yok musun' ile duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda ve Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden biriydi.