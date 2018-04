Türkiye Gazetesi

Survivor Damla Can kimdir, kaç yaşında? Damla Can takım için elimi taşın altına koydum dedi. Survivor Damla konseyde sitem etti. Bu takımda hep doğru eksilme başarıyı getirir deniliyor. Ancak Ramazan, Funda güçlü isimlerdi ancak elendi. Survivor Damla’nın geçtiğimiz günlerde eski fotoğrafı ortaya çıkmış görenleri şaşırtmıştı. Büyük bir değişim yaşamıştı. Survivor şartlarına rağmen güzelliği ile dikkatleri üzerine topluyor. Özellikle hayranları merak ediyor. Survivor Damla evli mi? sorusunun cevabı burada. Survivor Damla yarıştığı sezonda finale kadar kalmış finalde elenmiştir. Peki Survivor Damla elendi mi?

SURVİVOR DAMLA CAN KİMDİR?



Damla Can, 1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır. All Star takımının öne çıkan yarışmacılarından biri olan Damla Can düzgün fiziği ve güler yüzüyle dikkat çekiyor. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor. 27 yaşında olan Damla Can, 2018 Survivor All Star yarışmasında All Starlar takımında mücadele decek. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.

SURVİVOR DAMLA ELENDİ Mİ?



Survivor 2018'de Cumartesi akşamı ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı, ada oylamasında ilk aday olarak Cumali'yi belirledi. Kişisel dokunulmazlığı kazanan Hilmicem ise Cumali'nin yakın dostu Hakan'ın ikinci aday olmasını istedi. Pazar akşamı oynanan diğer dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler kaybedince üçüncü ve son aday Damla Can oldu. Üç isim için yapılan halk oylaması tamamlanırken, sonuçları Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde açıklanacak.

SURVİVOR DAMLA'NIN KONSEYDE AÇIKLAMASI

Eleme adaylığı hakkında konseyde söz alan Damla, "Tek bir amacımız var Survivor'da. Herkres bunu es geçiyor. Takımın kazanması ve ayağa kalkması gerekiyor. Şu an bunları konuşmak yerine, hepimiz değerliyiz. Herkesin bir ailesi var. Herkes ailesinden koparak geldi. 2.5 aydır buradayız. Herkes ailesini çok özlüyor ve mutlaka değerleri vardır. Biz takım olarak gözlemlediğim kadarıyla, burada olduğum süre zarfında konuştuğumuz tek şey doğru eksilme. Ancak bu zamana kadar Ramazan, Funda ve Nevin gibi güçlü isimler elendi. Arkadaşlarımın kararına saygım sonsuz. Bu takımı ayağa kaldırabilmek için taşın altına birimizin elini koyması gerekiyor. Herkes buraya ne için geldiğini hatırlasın istiyorum. Umarım hepimizin hakkında hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.