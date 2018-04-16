Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyadan paylaştığı videolarla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe memleketi için bir kez daha harekete geçti. Tuzlama hareketiyle fenomen olan ve son olarak efsane futbolcu Maradona ile bir araya gelen, Nusret nereden geldiğini unutmuyor. Geçtiğimiz aylarda, doğum yeri olan Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Köyü'nde külliye yaptıran Nusret, kolları yeniden sıvadı.

YAPTIRACAĞI OKULA BABASININ ADINI VERECEK

Maddi imkansızlıklardan dolayı ortaokulda eğitim hayatını bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Nusret'in, okul yaptırmak için memleketinden arsa baktığı konuşuluyor. Ünlü işletmecinin, okula anne ve babasının adını vereceği ifade ediliyor.

ORTAOKULU TERK ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Nusret okulu bırakmasıyla ilgili şunları söylemişti: "Maden işçisinin 5 çocuğundan biriyim... Daha 2 yaşındayken Erzurum'dan Darıca'ya taşındık ailece. İşi sebebiyle ancak 4-5 haftada bir gün görebildim babamı. Sadece en küçük kardeşim lise mezunu, onun dışında hiçbirimiz okuyamadık maddi sebeplerden dolayı. Ortaokulu altınca sınıfta terk etmek zorunda kaldım." (Kaynak: Habertürk)