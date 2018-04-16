Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz izle, Söz fragman, Söz 43. yeni fragman, Söz 42. yeni bölüm izle gibi merak edilenler bu haberde. Star ekranlarında yayınlanan Söz dizisi bu haftada nefes kesti. Peki Söz 42. son bölümde neler yaşandı? Heyecan dolu Söz 42. bölümünde Yavuz zor durumda... Peki Yavuz'a ne oldu? Söz 42. son bölüm özeti ardından Çukur 43. yeni bölüm fragmnı yayınşandı mı? İşte Söz izle, Söz fragman, Sö son bölüm özeti...

SÖZ 43. YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz 43. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak.

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SÖZ 42. SON BÖLÜM ÖZETİ

SÖZ 42. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Konvoya yapılan hain saldırı Erdem’in ve kahraman Mehmetçiğimizin gayretiyle savuşturulur. Çatışma sırasında yaralanan Derman kaçmayı başarır ancak durumu ağırdır. Derman’ı tedavi etmek için bir doktora ihtiyacı olan teröristler köye gelen konvoydan bir doktoru kaçırmaya karar verir. Bu doktor Bahar olacaktır.

Söz dizisinde bir veda daha! Star ekranlarında yayınlanan Söz dizisine bir isim daha veda ediyor.

Konvoyun köye ulaştığını öğrenen ataşe, en sağlam elemanlarından oluşturduğu bir ekibi köyü basmak için görevlendirir. Bu baskını önlemek için Keşanlı önderliğindeki Tim teröristlerin hiç beklemediği bir hamle yapacaktır. Bu esnada Yavuz ise büyük bir tehditle yüz yüze gelmiştir. Yavuz’u içinde bulunduğu tuzaktan kurtarmak için Tim seferber olacaktır.

Köyde de hareketli saatler yaşanmaktadır. Teröristlerin yardımlar yerine ulaşmasın diye kurduğu tuzaklar sadece Yavuz’u değil, Su ve Çaylak’ı da ölümle burun buruna getirir.

Bahar’ı, Derman’ın elinden kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyan Yavuz ve Tim, Derman’la burun burunadır. Yavuz, Bahar’ı kurtarmanın bedelini hayatıyla ödemeye hazırdır.