Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demet Akalın, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden… Kendisini rahatsız eden ya da aklına takılan pek çok konuda paylaşım yapmaktan geri durmayan ve sözlerini de çekincesiz bir şekilde ifade eden Akalın, bu defa Kahramanmaraş'ta yaşanan bir dolandırıcılığa isyan etti.

"UMRE ZİYARETİNE GÖTÜRECEĞİZ" DEYİP DOLANDIRDILAR

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kutsal topraklara giderek umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan firmanın 4 temsilcisi, çıkarıldıkları mahkemede para iadesi yapacaklarını taahhüt edince serbest bırakıldı.

''ARTIK HERŞEY NORMALLEŞTİ"

Bu gelişmeleri izlediği bir programda gören Demet Akalın, Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşımla bu duruma isyan etti. Şarkıcı, paylaşımının üzerine ''Dolandırıcılar serbest, E normal artık her şey normalleşti!'' notunu düştü.