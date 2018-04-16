Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiali başlayan dizilerden 8.Gün bu akşam neden yok? diye hayranları tarafından aratılıyor. Ancak 8.Gün dizisinin yayın saati değişti. Her pazartesi ekranlarda olan 8.Gün artık 23:20'de sevenleri ile buluşacak. ATV 8.Gün yerine yıllardır fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını koydu. Sıklıkla final yapacağı konuşulan 8.(Sekizinci) Gün final mi yaptı? diye merak ediliyor. Başrollerinde Burcu Biricik, Buğra Gülsoy, Musa Uzunlar ve Ceyda Düvenci gibi ünlü isimlerin yer alan güçlü kadrosu ile tam gaz devam ediyor. İşte 8. Gün dizisi 5.bölüm tek part izle

8. GÜN DİZİSİ 5. BÖLÜM TEK PART İZLE

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın oturduğu 8. Gün dizisinin 16 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde, Hayati'yle Bahar'ın planı Aziz'in karanlık yüzünü ortaya çıkarsa da, baba kız bildiklerini bir süre Aziz'e belli etmemeye, Aziz'e olabildiğince yakın olmaya karar verir. Bahar'la Hayati, şirketteki hainin Sevda olduğuna inanmış gibi oynar. Aziz'e bu kadar öfkeliyken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak Bahar için zor olacaktır.

Kemal, Hayati ve Bahar'la işbirliği yaparak kumarhaneyi Ozan'ın soyduğundan emindir. Ozan bunu tek başına yaptığını söylese de Kemal ona inanmaz; bunun hesabını Hayati de verecektir! Hayati, Ozan'ın konuşmadığını duyunca Bahar'ın da diretmesiyle Ozan'ı tuttukları yere gider, ona yardım edeceklerdir.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

ATV ekranlarında yayınlanan 8. Gün dizisinin, 9 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelen 4. bölümünde, Bahar annesinin hayatta olduğunu öğrenmiştir. Artık tek bir amacı vardır; annesini bulmak. Herkesin peşinde koştuğu program, şimdi Bahar'ın elindedir. Annesini program için hayatta tuttuklarını fark eden Bahar, Hayati'nin onu Aziz'e vermesini engelleyebilecek midir? Şehnaz'ın tutulduğu yer ifşa olunca Aziz delirir. Ozan, bir yandan babasının arkasını toplarken bir yandan da Bahar'ın hayatta kalabilmesi için kendini tehlikeye atar; babasına yalan söyler. Aziz Ozan'ın yalanını yakalayınca Bahar'ın ipini çeker, o kız ölecektir!

Ozan iyice köşeye sıkışır. Bahar, yoluna tek başına devam etme kararı alarak Hayati'nin yanından ayrılır. Hayati ona engel olmaya çalışsa da Bahar kararlıdır; bundan böyle suça bulaşmayacak, annesini yasal yollardan bulacaktır. Baba kızın yolları ayrılır. Fakat işler Bahar'ın istediği gibi gitmez, düşman çok güçlüdür ve her yere sızmıştır. Bahar, hakkında ölüm emri verildiğinin farkında değildir. Ozan bunu engellemek için elinden geleni yapar. Hayati de kızından vazgeçmeyecektir, onu geri kazanmak için mücadele eder. Bahar, annesine ulaşmak için öncelikle bu işin arkasındakileri bulmaya karar verir. Bu, sandığı kadar kolay olmayacaktır.

8. GÜN KONUSU



Zenginlik içinde büyüyen Bahar, zeki, neşeli ve hayat dolu bir kızdır. Ahmet’le olan mutlu hayatı bir gün tersine döner. Agna Şirketi’nin yazılım mühendisi annesi Şehnaz öldürülünce Bahar güvenli ve mutlu hayatından karanlığa doğru savrulur. Annesini öldürenler şimdi de bilmediği nedenden dolayı peşindedir. Bahar bu süreçte hayatta kalmaya çalışırken diğer yandan da annesinin cinayetindeki sır perdesini aralamaya çalışacaktır. Bahar’ın bu serüvende beklemediği biri ile yolları kesişir. Eski bir mafya olan Hayati ile işbirliği yapmak zorunda kalınca bu zorunluluk zamanla güçlü bir bağa dönüşür. Biri temiz duygularını keşfederken diğer karanlık tarafıyla yüzleşir. Bu yolda kirlenen taraf Bahar, kirli hayatını temize çeken ise Hayati olacaktır. Bahar bu işbirliğinde güvendiği insanın maskesinin indiğini görür. Kocasına olan inancını da bu süreçte kaybeden Bahar aşka kapılarını da kapayacaktır. Fakat onu bu yolda bekleyen büyük bir sürpriz vardır.