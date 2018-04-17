Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Nisan reyting sonuçları Çukur, Söz, Siyah Beyaz Aşk, 8.Gün, Yasak Elma kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi? 16 Nisan 2018 Pazartesi günü reyting sonuçları ne oldu? 16 Nisan 2018 Pazartesi günü reytinglerinde kim galip geldi? Fox TV'de Yasak Elma sürpriz yaptı. Star TV Söz ve Show TV Çukur reytinglerde ne yaptı? ATV'nin yeni dizisi 8.Gün ise hakkında atılan iddiaları destekler nitelikte sonuçlarla karşımızda. Kanal D'nin Siyah Beyaz Aşk dizisi ise yerinde saymaya devam ediyor. Peki diğer yapımlarda durum ne? 16 Nisan 2018 Pazartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

16 Nisan reyting sonuçları

16 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin detaylarında yerini alacaktır.