Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adı Zehra Cumartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Adı Zehra yine heyecan dolu. Adı Zehra 8. yeni bölümü ile yayınlandı Peki Adı Zehra son bölümünde neler yaşand? İşte Adı Zehra 8. bölüm özeti



ADI ZEHRA 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Serkan’la ilgili öğrendiği gerçeklerin şokunu yaşayan Zehra’nın aklında yeni soru işaretleri vardır. Hayal’le konuşur ve iki genç kadın birlikte hareket etmeye karar verirler. Hayal’in hatırlayacağı bir şey, Hande’yle ilgili gizemin çözülmesine yardımcı olabilecektir. Ayrıca Zehra, Genco’yla yakınlaşmaya devam etmektedir.

Çünkü Genco’nun ona bir sürprizi vardır! Öte yandan Ceren, Serkan’ın kendisini Leyla’yla aldattığını öğrenmiş ve Leyla’dan da Serkan’dan da intikam almak için plan yapmıştır. Her şeyi deneyen Ceren, emeline ulaşabilecek midir? Zehra’nın neyin peşinde olduğunu araştıran Şule’yse, kendisinin de bilmediği korkunç bir sırrı öğrenir. Bu sır, Şule’ye umulmadık şeyler yaptıracak, her şeyi ve herkesi geri dönülmesi güç bir noktaya getirecektir...