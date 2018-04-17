Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süre kanser tedavisi gören Bahar Öztan, hastalığının nüksetmesi üzerine yeniden ameliyat oldu.

Yeşilçam’ın ünlü ismi, yumurtalık kanseri nedeniyle dün bir operasyon daha geçirdi. Prof. Dr. Bilgi Baca, operasyonun başarılı geçtiğini, ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğunu söyledi.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1952 İskenderun’da doğdu. Çocukluğu ve gençliği İstanbul’da geçti. Ekrana ilk kez bir saç şampuanı reklamıyla çıktı. Sayısız reklam filminde yer almıştır. Bu reklamlardan sonra halk kendisine ‘Gamzeli Güzel’ olarak tanımaya başladı. Dönemin fotoromanlarından dolayı büyük bir ilgi topladı. Bu fotoromanlardan bazıları, Çarli’nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan, kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına girdi. Yeşilçam’ın en önemli oyuncularından olmuştur. Sürekli teklif almaya başlayan Bahar Öztan, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı’nda Bülent Ersoy’la halk konserlerinde ve Seda Sayan’la çalışmaya başladı. O günden sonra yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına başladı.

1991 yılında Bodrum Yalıkavak butik oteli Spring Otel’i işletmeye başladı. 1993’te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999’da Bodrum’da bir Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika’ya gitti. 2007 yılında tekrar İstanbul’a yerleşti. En son 2007 yılında Koliba Film’in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film’in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı. Halen formunu ve enerjisini koruyan Bahar Öztan, sevenlerini mutlu edecek bir haberle geldi. Bahar Öztan, 2012 yılında kendi klasına uygun yeni projeleri değerlendirerek karşınıza çıkmaya hazırlanıyor.