Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'ın eski yarışmacılarından İhsan Tarkan, Cumali Akgül'ün elenmesini değerlendirirken, Survivor'ın bu seneki olağanüstü zorluğuna dikkat çekti.

TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programında konuşan İhsan Tarkan, "Cumali bize güzel şeyler gösterdi. Birçok insanın kalbini kazandı. Ünlüler takımı da dahil elenmesine herkes üzüldü. Belki de yanlış bir senede yürüdü. Iğdır'dan yürümesi müthiş bir buluş. İlk o yaptığı için kabul edildi, bir daha yürüyen yarışmaya alınmayacak. Geçen sene veya gelecek sene yürüseydi başka bir yerde olabilirdi. Sıkıntısı All Star takımı ile yarışmak oldu. İçinde bıulunduğu takımın performansı da düşük olunca göze battı" ifadelerini kullandı.

Gönüllüler takımı adına mücadele eden ve adada yaklaşık 2,5 ay geçiren 32 yaşındaki Cumali Akgül, 'Survivor'a katılmak için memleketi Iğdır'dan İstanbul'a yürümüş, katıldığı 'Beyaz Show' programında yapımcı Acun Ilıcalı'dan yarışma onayı almıştı