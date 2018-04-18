Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğa dostu şarkıcı, bilet alan her hayranı adına Gaziantep Nurdağı Hatıra Ormanı’na fidan bağışında bulundu. TEMA Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında toplam bin adet fidan dikildi. Önceki konserlerinde olduğu gibi bu konserde de kırmızı ayakkabı giyen Buray “Bu renk bana güzel enerji veriyor. Bu durum orkestrama da bulaştı. Hatta konserlerime gelen arkadaşlar da kırmızı ayakkabı giymeye başladı” dedi. Yeni albümünü hazirana yetiştireceğini ifade eden sanatçı, nisan sonunda ikinci defa Avrupa turnesine çıkacağını açıkladı.