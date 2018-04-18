Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YouTube’da yayınlanan sohbet programı “Hadi Be”nin konuğu, oyuncu Neslihan Yeldan oldu. Yeldan, eğitimsiz yakışıklı, güzel oyuncuları sert sözlerle eleştirdi... İşte Yeldan’ın açıklamaları...

¥ Tiyatro iyi oyuncunun arenasıdır. İyi bir oyuncu tiyatroda oyununu oynar, dizide de kamera karşısında ne yapacağını bilir. Oyunculuk zekâ işidir.

¥ Ben 5 yıl okudum. Hiç okumayanla ben aynı yerde tutulamam. Konservatuvar olması gerekmiyor ama eğitim mutlaka olmalı. 1-2 yıllık okullar var, kurslar var.

¥ Böyle bir şey olabilir mi; ‘Ben ajanstan geldim, güzel bir kızım, yakışıklı bir gencim, dizilerde oynayacağım...’ Hayır, git eğitimini al. Sesini nasıl kullanacağını öğren, duyguyu nasıl vereceğini öğren.

¥ Karşına bir karakter geldiği zaman senaryoda, o nasıl davranmalı, bu bir dramaturji işidir, bunları nasıl yapman gerektiğini öğren.

¥ Sadece fizikle oyunculuk yapmaya çalışıyorsan, benim için hiçbir yerdesin.

Herkes bana ‘teyzoş’ diyor

“İstanbullu Gelin”de Süreyya’nın teyzesi Senem’i canlandırıyorum. Teyze olmamak için uğraştım ama şimdi sokakta beni görenler ‘teyzoş’ diyor. * Aslan adında bir oğlum var. Tek başıma hem anne hem babayım. * Anne olduktan sonra yediğimden, giydiğimden, hayata bakış açıma kadar her şeyim

değişti.