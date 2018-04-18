Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Hayvanlara yönelik şiddet vakalarının artması Türk Veteriner Hekimleri Birliğini harekete geçirdi. Veteriner Hekimleri Birliği, hayvanlara yönelik şiddetin önüne geçilmesi için, hayvan sevgisini anlatan filmler, diziler ve reklamlar çekilmesi tavsiyesinde bulundu. Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Talat Gözet, sanatçıların devreye girmesi gerektiğini söyledi. Etkinliklerin, toplantıların ve konferansların bu konuda bir çözüm olmadığına dikkat çeken Talat Gözet “Artık sanatçılar bu konuda devreye girmeli. Toplum onları rol model olarak görüyor. Medyada ‘hayvana şiddet uygulandı’ şeklinde haberler görüyoruz. Bu tür haberler her yayınlandığında başta biz veteriner hekimler olmak üzere 80 milyon insanımızı derinden etkiliyor ve üzüyor” diye konuştu. Türk sinemasının son dönemde altın çağını yaşadığını, sinema ve dizilerle sanatçıların halkı etkilediğini belirten Gözet “Toplum olarak görsel mesajları seviyor ve dikkate alıyoruz. Hayvana şiddet meselesinin önüne geçebilmek ve bu şiddeti sevgiye dönüştürebilmek için sanatçılarımızı, Türk sinemasını göreve davet ediyoruz” diye konuştu.