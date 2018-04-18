Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alkan, tasarladığı boneleri “Maab by Selen Görgüzel Alkan” adı altında satışa çıkaracak. Görgüzel “Bir davete geç kalınca kuaföre gidemedim. Ben de saçımı boneyle kapattım. Bütün kadınlar bonemi sordu. Bone tasarlama fikri böyle ortaya çıktı” dedi. Oyuncunun, tasarımları Nişantaşı’ndaki Maab mağazasında ve Instagram’da moda tutkunlarıyla buluşacak.