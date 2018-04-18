Alkan, tasarladığı boneleri “Maab by Selen Görgüzel Alkan” adı altında satışa çıkaracak. Görgüzel “Bir davete geç kalınca kuaföre gidemedim. Ben de saçımı boneyle kapattım. Bütün kadınlar bonemi sordu. Bone tasarlama fikri böyle ortaya çıktı” dedi. Oyuncunun, tasarımları Nişantaşı’ndaki Maab mağazasında ve Instagram’da moda tutkunlarıyla buluşacak.
Selen Görgüzel bone tasarlıyor
18.04.2018 - 03:15 | Son Güncelleme: 18.04.2018 - 03:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Selen Görgüzel Alkan, moda dünyasında adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
Etiketler : Selen Görgüzel Alkan,
556476 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/556476.aspx
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