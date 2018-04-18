Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz izle, ATV izle, Sen Anlat Karadeniz yeni fragman, Sen Anlat Karadeniz son bölüm özeti gibi sorgulamarınız bu haberde. ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölüm izlenme rekorları kıran dizide bu hafta da heyecan doruktaydı. Çıkmaz sokağa giren Nefes ne yapacağını kestiremedi. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüme Nefes'in ”Ben o Deli Tahir’e ölürüm…” cümlesi damga vurdu. Heyacanın eksik olmadığı Karadeniz dizisi son bölüm de yaşananlar herkesi şoke etti. Sen Anlat Karadeniz izle, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm, Sen Anlat Karadeniz fragman, ATV izle, Sen Anlat Karadeniz 14. yeni fragman, Sen Anlat Karadeniz 13. son bölüm özeti burada... İşte Sen Anlat Karadeniz 14. yeni fragman ve Karadeniz 13. son bölüm özeti

SEN ANLAT KARADENİZ 14. YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz 14. yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak.

SEN ANLAT KARADENİZ İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 13. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sen Anlat Karadeniz 13. son bölüm özeti burada. Sen Anlat Karadeniz son bölümünde yaşananlar yine herkesi şaışırttı. Biz de sizler için Sen Anlat Karadeniz son bölüm özeti ni derledik.

”Ben o Deli Tahir’e ölürüm…” cümlesi yeni bölümün en dikkat çeken bölümlerinden biri oluyor. Yeni bölümde Yiğit’in geçici velayetinin de kimde kalacağı belli oluyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 13. BÖLÜM İZLE

Vedat, sistemli bir biçimde, tüm silahlarıyla Nefes'in üzerine gelmeye devam etmektedir. Berrak'tan sonra şimdi de Nefes'in karşısına babasını çıkarmıştır. Babasıyla tam da velayet mahkemesi sabahı karşılaşmak, Nefes'i çok sarsar ve kanında ilacın, ruhunda babasının zehriyle ilk duruşmaya çıkmak zorunda kalır. Üstüne bir de babasının bütün köye Nefes'in nikahlı kocasını bırakıp Tahir'e kaçtığını söylemesi, sadece Nefes'in değil ona destek olan insanların da zor duruma düşmesine neden olur. Yiğit de, bu zor durumdan nasibini alır ve çocuk kalbiyle annesinden ayrılma ihtimaliyle başa çıkmaya çalışır. Vedat, hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Ama Vedat'ın anlayamadığı bir şey vardır; inanç. Nefes'in yolculuğu çok zor bir yolculuktur ama Nefes ve onun yoluna başını koyan Tahir birbirlerine inanmaktadırlar. Tahir, geçmişte Nefes'in yüreğinde açtığı yarayı, bu sefer başkalarının açtığı yarayı inancıyla iyileştirerek telafi edecektir. Deli Tahir'in akıllıca bir hamlesi, Nefes'i, bu zor yoldaki en önemli engellerden birinden kurtarır. Ama aynı Tahir'in Nefes'le Yiğit için yaptığı bir delilik, hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkıp onları çok zor duruma sokacaktır.