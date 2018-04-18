Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfak'ta yarışmasının 27. bölümünde heyecanlı dakikalar yaşandı.

STÜDYODA FENALAŞTI



Gelinim Mutfakta yarışmasına üçüncü hafta dahil olan Cansu, yayın esnasında rahatsızlık geçirdi. Hamile olan Cansu'ya ilk müdahale stüdyoda yapıldı.

RAHATSIZLIĞININ NEDENİ GAZ SANCISIYMIŞ



Daha sonra Gelinim Mutfakta doktorları tarafından muayene edilen Cansu'nun rahatsızlığına gaz sancısının sebep olduğu belirlendi. Yapılan müdahalenin ardından bir süre dinlenen Cansu, yarışmaya geri döndü.