Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinlikte, Neşet Ertaş, vefatının 6. yılında türküleriyle anıldı. Konserde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polislerin korosu büyük ilgi gördü. Etkinliğe konuk olan İstanbul Valisi Vasip Şahin, solistlere, müzisyenlere ve saz ekibine teşekkür ederek “Bugün burada meslektaşlarım, genç mesai arkadaşlarım var. Kısa zamanda bu seviyeye gelebildikleri için onları tebrik ediyorum. Tabii bunda en büyük pay, bu işin mimarı Yavuz Bingöl hocamıza ait. Bugün polis arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin başka bir yönünü ve yüzünü gördük. Estetik ve sanat yönleriyle o ince taraflarıyla bize güzel bir gece yaşattılar” dedi. Yavuz Bingöl ise “Gördüğünüz koro, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki genç polis arkadaşlarımızdan oluşuyor. Biz 40 gündür beraber çalışıyoruz” diye konuştu. Bingöl, polislerden bir halk müziği korosu kurularak çok önemli bir iş yapıldığını ifade etti.