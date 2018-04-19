Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen söyleşide Pelin Çift’in sorularını cevaplayan Akın, Yeşilçam yıllarını hatırlatarak, “O günlerde benim örnek aldığım isim Belgin Doruk’tu” dedi. Akın, bugünkü Türk sinemasını çok beğendiğini belirterek, şunları söyledi: Bugünün sinemasını muhteşem buluyorum. Dünya standartlarını yakaladığımız bir sinemamız var. Yeşilçam’la başlayan bu süreçte biz de bir dönem bayrak taşıdık ve teslim ettiğimiz yerden çok daha güzel yerlere geldi. Yeni oyuncular, gençler hepsi eğitimli. Dünyanın büyük festivallerinden en büyük ödülleri almak çok büyük bir başarı, hepsiyle gurur duyuyorum. Dizilerimiz de filmler kadar önemli. Dizilerimizin satılmadığı ülke kalmadı, bu büyük bir başarı. Dizileri biraz da Yeşilçam dönemine benzetiyor ve gurur duyuyorum. Akın, 7 aydır hastanede olduğunu, kalabalık yerlere girmemesi gerektiğini fakat sağlık durumunun şu an daha iyi olduğunu ifade etti.