Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü Şair, 10 ay önce beyin damar hastalığına bağlı solunum yetmezliği ve ağızdan beslenememe sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Safi, hastanede gördüğü tedavilere rağmen kurtarılamadı. 1938 yılında Samsun’da dünyaya gelen usta şair Safi, 1993’e kadar yazdığı şiirleri Vurgun adlı ilk kitabında yayınladı. İkinci şiir kitabı ise Sende Kalmış ismi ile yayınlandı. Şairin bugüne kadar 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere, Zekai Tunca, Selçuk Tekay, Onur Akay ve Candan Erçetin gibi çok sayıda sanatçı ve besteci tarafından 150 civarında şiiri bestelendi. Safi, yarın Bilkent Doğramacı Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.