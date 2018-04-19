Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rahmi M. Koç Müzesi’nde önceki gün gerçekleştirilen ödül töreninde, Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı. En İyi Yönetmen ödülü, Yol Kenarı filmiyle Tayfun Pirselimoğlu’na verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Sofra Sırları filmindeki rolüyle Demet Evgar’ın oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü ise Kelebekler filmindeki rolüyle Tolga Tekin ve Yol Kenarı filmindeki rolüyle Tansu Biçer kazandı.