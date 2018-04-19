Rahmi M. Koç Müzesi’nde önceki gün gerçekleştirilen ödül töreninde, Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Vuslat Saraçoğlu’nun Borç adlı filmi kazandı. En İyi Yönetmen ödülü, Yol Kenarı filmiyle Tayfun Pirselimoğlu’na verildi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Sofra Sırları filmindeki rolüyle Demet Evgar’ın oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü ise Kelebekler filmindeki rolüyle Tolga Tekin ve Yol Kenarı filmindeki rolüyle Tansu Biçer kazandı.
‘Sofra Sırları’yla en iyi oyuncu ödülünü aldı
19.04.2018 - 02:34 | Son Güncelleme: 19.04.2018 - 02:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri sahiplerini buldu.
Etiketler : sofra sırları,demet evgar,
556648 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/556648.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER