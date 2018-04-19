Kocatürk “Kitap ihracatımız açısından bakıldığında, dünyaya önce diziler ihraç ediliyor sonra kitaplarımızın telif hakları satılmaya başlıyor. Dünyayı dolaştıkça gözlemliyorum, dizilerin hakları satıldıkça Türk edebiyatına olan ilgi de artıyor. Türk dizileri yurt dışına kitap satışını olumlu etkiliyor” dedi. Dizilerin tarihe ilgiyi de önemli derecede artırdığını vurgulayan Kocatürk, bu alandaki kitap satışında yüzde 19 artış olduğunu belirtti.
Diziler, yurt dışında kitap satışını artırdı
19.04.2018 - 02:36 | Son Güncelleme: 19.04.2018 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Türk dizilerinin yurt dışında Türk edebiyatına da ilgiyi artırdığını söyledi.
Etiketler : kitap,kitap satışı,
556649 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/556649.aspx
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