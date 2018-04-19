Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocatürk “Kitap ihracatımız açısından bakıldığında, dünyaya önce diziler ihraç ediliyor sonra kitaplarımızın telif hakları satılmaya başlıyor. Dünyayı dolaştıkça gözlemliyorum, dizilerin hakları satıldıkça Türk edebiyatına olan ilgi de artıyor. Türk dizileri yurt dışına kitap satışını olumlu etkiliyor” dedi. Dizilerin tarihe ilgiyi de önemli derecede artırdığını vurgulayan Kocatürk, bu alandaki kitap satışında yüzde 19 artış olduğunu belirtti.